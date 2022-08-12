Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Строительство новой школы в воткинском микрорайоне Южный завершится в 2023 году

10:45, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
Строительство новой школы в воткинском микрорайоне Южный завершится в 2023 году
10:45, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
175
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#школы
Фото: Александр Бречалов / ВКонтакте
175
0

Здание будет рассчитано на 825 учеников.

Воткинск. Удмуртия. В 2023 году в микрорайоне Южный в Воткинске завершится строительство новой школы. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам рабочей поездки в Воткинск.

Типовое здание рассчитано на 825 учеников. Школа будет иметь информационно-технологический уклон. Помимо основного здания рабочие построят стадион с искусственным покрытием и спортплощадки для игровых видов спорта. Воспользоваться спортивными объектами смогут не только школьники, но и жители района.

Ещё одна школа начнёт возводиться в микрорайоне Берёзовка. Начало строительства в 2023 году.

Напомним, школу в микрорайоне Южный начали строить весной 2021 года. Сдать её планировалось уже к концу текущего года.

10:45, 12 августа, 2022
Юрий Абашев
175
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#школы