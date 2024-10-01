Руководитель Игринской школы стал лауреатом конкурса «Директор года России»

Калуга. Калужская область. Лауреатом конкурса «Директор года России» стал руководитель Игринской школы №1. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России — 2024» в Калуге участвовали директора школ из 22 регионов страны. По итогу первого тура было выбрано 5 лауреатов. В их число вошёл участник из Удмуртии — Андрей Корепанов.

Теперь директорам предстоит пройти второй тур испытания. По результатам двух этапов будет выбран победитель.