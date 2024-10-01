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Руководитель Игринской школы стал лауреатом конкурса «Директор года России»

11:00, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Руководитель Игринской школы стал лауреатом конкурса «Директор года России»
11:00, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
109
0
#Удмуртия\n#Игра\n#школы\n#директор\n#конкурс
Фото: Минобрнауки Удмуртии
109
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Теперь он поборется за звание победителя.

Калуга. Калужская область. Лауреатом конкурса «Директор года России» стал руководитель Игринской школы №1. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России — 2024» в Калуге участвовали директора школ из 22 регионов страны. По итогу первого тура было выбрано 5 лауреатов. В их число вошёл участник из Удмуртии — Андрей Корепанов. 

Теперь директорам предстоит пройти второй тур испытания. По результатам двух этапов будет выбран победитель. 

11:00, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
109
0
#Удмуртия\n#Игра\n#школы\n#директор\n#конкурс