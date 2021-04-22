Это позволит принять в неё детей сразу из трёх микрорайонов.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начали строить школу на 825 мест. Сейчас строители заканчивают подготовку к основным работам. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Общая площадь новой трёхэтажной школы составит 2 706 кв. м. Это позволит принять в неё детей из микрорайонов Первый посёлок, Южный и Заречье.

Как отмечает ведомство, сейчас в Южном микрорайоне Воткинска находится только одна школа. В ней обучается 1 313 школьников, тогда как её проектная мощность почти вдвое меньше — 780 человек. Кроме того, часть учеников того же микрорайона обучается в школе № 15 — в ней учатся 613 школьников, а всего она рассчитана на 437.

Строительство объекта обойдётся республиканскому бюджету в 514 млн рублей. Школу планируется сдать к концу 2022 года.

Напомним, что строительство анонсировали в конце 2020 года.