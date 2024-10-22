Новые атомклассы открыли в двух школах Глазова

Глазов. Удмуртия. В Глазове появились два новых атомкласса для школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Атомклассы — это пространства, где с помощью современных технологий школьники могут изучать точные науки. Там созданы условия для того, чтобы дети увлекались наукой и техническими дисциплинами и связывали с ними свою жизнь.

Два атомкласса появились в Физико-математическом лицее и в школе №13. Оба кабинета оснастили техникой и лабораторным оборудованием, также для удобства школьников в них установили мебель и системы хранения. В атомклассах есть место как для учебных занятий, так и для общения и отдыха ребят.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты технических профессий очень востребованы. А также есть особый запрос на таких работников на предприятиях Глазова.

Напомним, что 17 октября в разных школах Малопургинского района открыли семь агроклассов.