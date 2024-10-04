Первые профильные педагогические классы появились в 20 школах и лицеях Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В 20 школах Ижевска сформировали первые профильные педагогические классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

469 учеников 8-11 классов будут обучаться по пяти направлениям.

В школах №№ 47, 40, 8, 91, 93, 88, 49, 80, 89, 100, 63, 78, 74 и Столичном лицее создали психолого-педагогические классы. Педагогические классы с инженерным уклоном появились в школах №№ 7, 49, 50, 73, 78. В Гуманитарном лицее ребята будут обучаться в профильном гуманитарном классе. В школе №62 ученики станут заниматься по профилю социально-экономического класса, в лицее № 45 создали социально-педагогический класс.

Отмечается, что создание профильных классов стало первой ступенью непрерывного педагогического профессионального образования. Проект поддерживают учреждения допобразования, а также организаций среднего и высшего профессионального образования. Например, на базе УдГУ для школьников организуют теоретические и практические занятия.

После завершения обучения в профильном педагогическом классе каждый ученик получит соответствующий сертификат и дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Отмечается, что всего в Ижевске открыто более 280 профильных классов. Статические исследования показывают, что более 82% учеников данных классов получают образование в соответствии со своими интересами и способностями.