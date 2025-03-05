Ижевск. Удмуртия. Приёмная кампания в 1 класс в Удмуртии стартует в 15:00 1 апреля 2025 года. Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

«Запись по месту прописки завершается 30 июня. 5 июля школы опубликуют списки, сколько у них осталось свободных мест. И с 6 июля стартует уже запись для всех желающих на оставшиеся свободных места. Вторая волна, когда можно будет записаться в первый класс независимо от закреплённой территории, продлится по 5 сентября», — сказала министр.

Узнать о своей закреплённой территории можно будет в конце марта.

«Не позднее 15 марта издаются акты, будь то Управление образования или Министерство образования и науки УР. И мы обязаны в течение 10 дней эти нормативные акты разместить на информационных стендах, а также на сайтах учебных заведений. То есть после 15-го можно смотреть, какая закреплённая территория является вашей. Год от года они меняются», — отметила Светлана Болотникова.

Говоря о количестве потенциальных первоклассников, она подчеркнула, что пока нет возможности назвать конкретную цифру, но их будет значительно меньше, чем в предыдущем году, когда впервые за парты сели 18,5 тыс. человек.

Министр отметила, что способов подачи заявлений, как и прежде, три. Во-первых, через портал «Госуслуги», второе — лично в школу, третье — заказное письмо с уведомлением.

Льготных категорий четыре.

Внеочередным правом зачисления в первый класс пользуются дети прокуроров, судий, следователей. Но это имеет отношение только к школам, которые имеют интернаты.

Следующая категория внеочередного зачисления — дети тех, кто задействован в выполнении задач СВО. В том числе, дети погибших на СВО и тех, кто погиб от полученной во время спецоперации травмы или ранения.

Третья категория — первоочередное право. Им обладают дети сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и ряда прочих ведомств.

Преимущественным правом обладают дети, чьи старшие браться или сёстры уже учатся в этой школе.

«Что касается документов, необходимых для записи в первый класс, то это: свидетельство о рождении ребёнка, паспорт родителя, сведения о прописке. Если речь идёт о детях с ОВЗ, то дополнительно потребуется решение комиссии по МПК и согласие родителей на обучение по адаптированным программам», — пояснила Светлана Болотникова.

Принимают в первые классы школ Удмуртии, как и прежде, детей не моложе 6,5 лет и не старше 8 лет. Если потенциальный первоклассник выбивается из этого возрастного промежутка, то дополнительно необходимо согласие учредителя — Минобрнауки УР или муниципального Управления образования.