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Суд в Удмуртии закрыл на месяц сельскую школу из-за плохой воды

15:20, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Суд в Удмуртии закрыл на месяц сельскую школу из-за плохой воды
15:20, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Кезский район\n#школы\n#вода
Источник фото: ИА «Сусанин»
161
0

Экспертиза показала, что в воде присутствуют энтерококки.

Кез. Удмуртия. Суд временно приостановил работу одной из школ Кезского района Удмуртии из-за нарушения СанПиН. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Кезский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.5. КоАП РФ, а именно нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Суд установил, что 10 октября при проведении профилактического визита одного из образовательных учреждений Кезского района были отобраны пробы воды на соответствие СанПиН в кране моечной столовой посуды пищеблока и в кране кабинета начальных классов. Экспертиза показала, что качество воды не соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды систем централизованного питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям безопасности воды, поскольку в исследуемых образцах обнаружены энтерококки.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, принимая во внимание, что юридическое лицо ранее не привлекалось к административной ответственности, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, а также принятые в отношении юридического лица обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности, суд признал образовательное учреждение виновным и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности, связанной с прекращением его работы на тридцать суток.

15:20, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
161
0
#Кезский район\n#школы\n#вода