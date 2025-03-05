Ижевск. Удмуртия. Детям мигрантов придётся сдавать тест на знание русского языка при записи в школу в Удмуртии. Об этом на брифинге рассказала замминистра образования и науки республики Тамара Ворожцова.

Напомним, именно с 1 апреля в России вступает в силу закон, запрещающий принимать в школы иностранных детей, не владеющих русским языком в достаточном объёме.

«Дело в том, что установления в соответствии теперь возлагаются как раз на органы государственной власти субъектов федерации. Минобрнауки УР должно будет организовать тестирование для детей иностранных граждан тогда, когда документы вступят в силу», — сказала замминистра.

Она подчеркнула, что тестирование будет проходить в специальном Центре тестирования, который организуют на базе одной из школ. Материалы для этого тестирования разрабатываются федеральными органами государственной власти, а тестирование проводится в специально созданной комиссии. Результаты тестирования подгружаются в информационные системы, и именно эти результаты предъявляют родители, когда пишут заявление для поступления в школу одновременно с теми документами, которые подтверждают законность их пребывания на территории региона.

«Поэтому с 1 апреля такое у нас право и обязанность наступит. Мы должны будем организовать Центр тестирования, а школы должны будут обеспечить приём иностранных граждан при наличии подтверждающих документов. Их будет два: документ, который подтверждает законность пребывания иностранного гражданина; документ, подтверждающий владение ребёнком русским языком в объёме, необходимым для того, чтобы он смог учиться в школе», — отметила Тамара Ворожцова.

Она пояснила, что те дети, которые не проходят тестирование, должны будут обучаться русскому языку по специальным программам дополнительного образования и уже после этого проходить повторное тестирование.

«Мы предусматриваем организацию этого обучения на базе нескольких школ в Удмуртии уже по территориальному принципу. Обучение предусматривается на платной основе для родителей, которые планируют обучать детей русскому языку. Согласно тем проектам документов, которые у нас сейчас в работе, обучение предусматривается на бюджетной основе. Именно обучение. Тестирование бесплатное», — подытожила заместитель министра.

Напомним, запись в первые классы в Удмуртии стартует в 15:00 вторника, 1 апреля.