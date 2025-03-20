Ижевск. Удмуртия. Замглавы Ижевска Наталья Гвоздкова дала разъяснения по изменчивости территориального закрепления за школами в городе. На актуальные вопросы она ответила в ходе прямого эфира ЦУР Удмуртии в четверг, 20 марта.

«Каждый год с января по февраль проводим собеседования с директорами школ. Почему у нас меняется закреплённая территория? Потому что строятся вновь вводимые дома, есть количество классов по наполняемости достаточно большое, принимается определённое решение. Но всё идёт по согласованию с директором школы», — отметила Наталья Гвоздкова.

Она сообщила, что также в администрацию города поступают письма от жителей, которые просят закрепить определённый адрес за конкретной школой. Такие письма рассматриваются всегда, но не всегда принимаются положительные решения.

«Это тоже зависит от количества открываемых классов и от объёма детей в этой школе. Так, в 2025 году внесены изменения по нескольким учреждениям. Например, за Гуманитарным лицеем и школой №90 теперь закреплена территория всего города», — сказала замглавы Ижевска.

Она пояснила, что родители могут узнать информацию о территориальном закреплении на сайтах школ, а также на сайте Управления образования Ижевска во вкладке «Приказы».

«Многие родители спрашивают: «Ходили с ребёнком на платные подготовительные занятия в конкретную школу, хотим поступать в первый класс тоже в этой школе». В общем порядке в такую школу заявление не будет рассмотрено, если отсутствует территориальное закрепление. Но можно подать заявление во вторую волну, с 6 июля на свободные места», — резюмировала Наталья Гвоздкова.

Напомним, ранее информация об изменении территорий закрепления в Ижевске вызвала большой ажиотаж в соцсетях.