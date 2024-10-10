Из-за роста заболеваемости пневмонией в Ижевске введут карантин в девяти школах

Ижевск. Удмуртия. Из-за больных пневмонией в Ижевске введут карантин в девяти школах. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее в редакцию поступила информация, что школу №97 закрыли на карантин из-за заболевших учеников.

«В соответствии с санитарным законодательством при регистрации 10 или более случаев внебольничной пневмонии при обычной заболеваемости ОРВИ временно приостанавливается деятельность образовательной организации, направленная на разобщение детей. В МБОУ «СОШ №97» города Ижевска зарегистрировано 18 случаев заболеваний внебольничной пневмонией среди детей, в связи с чем в адрес образовательной организации Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (Управление) выдано постановление о карантине на 10 календарных дней», — рассказали в пресс-службе Управления.

Отмечается, что всего в Ижевске постановления о введении карантина выданы девяти школам: №74, №100, №16, №19, №32, №50, №81, №97 и «Столичный лицей». В общей сложности Управление Роспотребнадзора выдало 19 предписаний о проведении профилактических мероприятий в детсадах и школах.

За неделю с 30 сентября по 6 октября в Удмуртии болело 899 человек. Наиболее неблагоприятная ситуация с внебольничной пневмонией наблюдается в Ижевске — более 500 заражённых, и в Завьяловском районе — 86 случаев. Почти все учебные заведения столицы вовлечены в эпидемический процесс: 96 школ, пять вузов, 17 детских садов.

За последние три недели количество заболевших внебольничной пневмонией в Удмуртии выросло в 1,5 раза.