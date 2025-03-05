Ижевск. Удмуртия. Возможность создать черновик заявления для записи в первый класс появится на Госуслугах после 17 марта. Об этом на брифинге рассказал первый замминистра цифрового развития республики Рамиль Рязапов.

«Заходите на «Госуслуги» через браузер или через мобильное приложение. Далее в поиске забиваем название услуги «Запись в первый класс». Как вы знаете, «робот Макс» находит, появляется возможные варианты и нажимаете кнопку «Подать заявление». Соответственно, логин, пароль нужно будет ввести. Появляется форма для заполнения. Заполняем паспортные данные, данные на ребёнка и отправляем заявление. Будет кнопка «Отправить заявление». Дожидаемся, когда поменяется статус заявления, что оно принято к работе», — рассказал замминистра.

Он подчеркнул, что после 17 марта откроется возможность заполнить черновик заявления. Не будет активной лишь кнопка отправки.

«Призываю использовать эту возможность. Нужно будет завести и проверить данные свои и ребёнка для того, чтобы быстро, своевременно и без ошибок всё это сделать, когда отправка станет активной. В течение одного рабочего дня образовательное учреждение регистрирует заявление, а затем приглашает для подачи соответствующих оригиналов документов», — отметил Рамиль Рязапов.

Телефон горячей линии по онлайн-записи в первый класс — 122.

Замминистра также отметил, что при онлайн-подаче фиксируется фактическое время подачи в миллисекундах — три знака после запятой. Эти данные и сравнивает система, определяя приоритет «кто раньше».

Напомним, приём в первые классы в Удмуртии стартует 1 апреля с 15:00. Также в этом году детям мигрантов придётся сдавать тест на знание русского языка, чтобы попасть в школу.