В детсадах и школах Ижевска начали ежедневно проверять детей на признаки ОРВИ

Ижевск. Удмуртия. В детских садах и школах Ижевска начались профилактические проверки детей на наличие признаков гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь каждый день ребята проходят «утренний фильтр», во время которого у них с измеряют температуру. Если у кого-то обнаруживаются признаки заболевания, то ребенка не допускают к занятиям.

В рамках профилактических мероприятий в классах и группах работники учреждений обеззараживают поверхности хлорсодержащим раствором, проветривают помещения и включают бактерицидные рециркуляторы. Отмечается, что все образовательные учреждения Ижевска обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками.

На карантин закрыты 8 групп в детских садах и 6 классов в школах. Заболеваемость среди детей составляет 5%. Пока в Ижевске нет школ и детских садов, которые бы полностью закрылись на карантин.

13,8% школьников и воспитанников детсадов уже прошли вакцинацию от гриппа. Также прививки поставили почти 60% учителей и воспитателей. 58 образовательных учреждений города достигли 100% показателя по вакцинации.