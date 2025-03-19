Ижевск. Удмуртия. Год от года закреплённые за школами в Удмуртии территории меняются. Об этом рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова на брифинге 5 марта.

«Не позднее 15 марта издаются акты, будь то Управления образования муниципалитетов или Министерство образования УР. И мы обязаны в течение 10 дней эти нормативные акты разместить на информационных стендах и также на сайтах учебных заведений. То есть после 15-го можно смотреть, какая закреплённая территория. Год от года территория меняется в зависимости от того, где-то застройка идёт активная, по разным ситуациям», — пояснила министр.

«Сусанин» решил напомнить об этом уточнении потому, что 14 марта Управление образования администрации Ижевска опубликовало приказ о закреплении ряда школ. После этого в соцсетях поднялся ажиотаж — комментаторы начали выражать неудовольствие, что «всего за пару недель» до начала подачи заявлений в первый класс выясняется, что ребёнок будет закреплён не за той школой, в которую планировали его отдать родители.