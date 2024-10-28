В более 100 классах и группах в школах и детских садах Удмуртии приостановили учебный процесс

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 71 классе 42 школ и в 41 группе 33 детских садов частично приостановили учебный процесс. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Учебный процесс приостановили, так как более 20% детей заразились острой респираторной вирусной инфекцией.

Отмечается, что в Удмуртии с 21 по 27 октября ОРВИ заболели 13 661 человек. В 56% случаях заболевают дети до 14 лет. Наибольшее число пациентов регистрируется в Завьяловском, Можгинском и Глазовском районах, а также в Можге и Ижевске.