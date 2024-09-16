Журнал ижевского лицея №45 стал лучшим школьным СМИ в России

Ижевск. Удмуртия. Ижевский журнал «Лицей №45» стал лучшим школьным СМИ в России. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Юбилейный Всероссийский фестиваль детских СМИ «Волшебное слово» проходил в Москве с 4 по 5 сентября. В этом году было подано свыше 100 заявок от изданий из многих регионов страны. Одним из претендентов стал школьный журнал лицея №45

При оценивании работ жюри руководствовалось следующими критериями: соответствие материалов целевой аудитории, качество дизайна, вёрстки и макета публикаций. Также учитывались художественная ценность иллюстрации и полиграфическое исполнение.

Отмечается, что в 2016 году на Московском международном салоне «Лицей 45» получил диплом лауреата конкурса Школьных СМИ.

«С каждым шагом журнал становился лучше и лучше, и результатом коллективного труда наших детишек, учителей и, конечно же, руководителя школьной медиа-центра Александра Бурцева стало признание его на Всероссийском конкурсе детских СМИ в номинации «Лучшее школьное СМИ», — поделилась художественный редактор журнала, директор лицея №45 Ирина Полякова.