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Семь школ в Ижевске вернулись в очный режим после карантина

10:20, 11 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Семь школ в Ижевске вернулись в очный режим после карантина
10:20, 11 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
179
0
#Ижевск\n#карантин\n#школы
Фото: ИА «Сусанин»
179
0

На следующей неделе к обычному формату вернётся школа №19.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске семь школ вернулись в очный режим после проведения дезинфекции классов. Об этом сообщает администрация города.

Из-за роста заболеваемости пневмонией образовательным учреждениям были выданы постановления Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Дезинфекцию помещений провели в школах №№ 16, 50, 74, 81 и 100. В этих учреждениях школьники уже вернулись к очному режиму обучения. Также 11 октября в очном формате должны начать работать школы №№ 32 и 97. На следующей неделе ученики вернутся в школу №19.

Во всех учебных заведениях продолжат придерживаться противоэпидемических мер и ограничительных мероприятий: ежедневная уборка помещений, применение рециркуляторов и кварцевых ламп, измерение температуры на входе, проветривание помещений.

Столовые работают по специальному графику, чтобы не допускать большого количества детей в одном месте. Каждый класс обучается в своём кабинете. Массовые мероприятия отменены.

10:20, 11 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
179
0
#Ижевск\n#карантин\n#школы