Семь школ в Ижевске вернулись в очный режим после карантина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске семь школ вернулись в очный режим после проведения дезинфекции классов. Об этом сообщает администрация города.

Из-за роста заболеваемости пневмонией образовательным учреждениям были выданы постановления Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Дезинфекцию помещений провели в школах №№ 16, 50, 74, 81 и 100. В этих учреждениях школьники уже вернулись к очному режиму обучения. Также 11 октября в очном формате должны начать работать школы №№ 32 и 97. На следующей неделе ученики вернутся в школу №19.

Во всех учебных заведениях продолжат придерживаться противоэпидемических мер и ограничительных мероприятий: ежедневная уборка помещений, применение рециркуляторов и кварцевых ламп, измерение температуры на входе, проветривание помещений.

Столовые работают по специальному графику, чтобы не допускать большого количества детей в одном месте. Каждый класс обучается в своём кабинете. Массовые мероприятия отменены.