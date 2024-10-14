Ижевская школа №40 отпразднует своё 60-летие

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 25 октября, средняя общеобразовательная школа №40 Ижевска отпразднует свой 60-летний юбилей (18+). Как сообщает администрация учебного учреждения, праздник состоится в Республиканском доме народного творчества.

В 18:00 начнётся торжественный концерт. На юбилейный вечер приглашены глава Ижевска Дмитрий Чистяков, представители администрации города, депутаты Гордумы и Госсовета Удмуртии, ветераны педагогического труда, родители и выпускники школы.

2024 год для школы №40 отмечен ещё одной круглой датой. В апреле исполнилось 20 лет школьной музейной комнате «Славы ижевского оружия». В её открытии участвовал легендарный конструктор Михаил Калашников, который жил в доме напротив школы.

19 сентября, в День Оружейника, ученики провели мероприятие у мемориальных досок М. Т. Калашникова и Н. И. Палладина. В самой школе подобные мероприятия проходят ежегодно.

Также каждый год вспоминают выпускника Эдуарда Порфирьева, который погиб 15 октября 1988 года в возрасте 17 лет. В то время он работал на Ижевском механическом заводе и был членом Оперативного отряда. По инициативе Совета ветеранов МВД по Удмуртии — шефов школы №40 — на здании учебного заведения открылась доска памяти выпускнику.

В тот роковой вечер Эдуард вместе с двумя товарищами стал свидетелем преступления — злоумышленник вырвал из рук пожилой женщины сумку и пытался скрыться. Услышав крики о помощи молодые люди побежали за грабителем. При задержании вооружённого преступника двое из ребят получили ножевые ранения. Для Эдуарда Порфирьева ранение оказалось смертельным.

За проявленный героизм его наградили орденом Красной Звезды посмертно. Такой наградой обычно награждали военных. А Эдуард Порфирьев был удостоен ордена, потому что был выпускником Клуба юных моряков.