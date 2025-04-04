Ижевск. Удмуртия. Вечернюю школу №3 в Ижевске могут присоединить к вечерней школе №6. Об этом сообщает администрация города. На странице главы Удмуртии Александра Бречалова в соцсетях один из комментаторов оставила соответствующий вопрос.

«Хочется в очередной раз задать вопрос о реорганизации, ликвидации и закрытии вечерних школ в Ижевске. Идут полным ходом подписание всех документов по регистрации и впоследствии ликвидации и закрытии вечерних школ №№3 и 6? Никто ничего не знает», — написала Зульфия Шарипова.

С ответом к ней обратился официальный аккаунт администрации Ижевска, заверив, что учредителем не принималось решений о ликвидации вечерних школ.

«В настоящее время рассматривается вопрос о реорганизации вечерней школы №6 путём присоединения к ней школы №3. Решение будет принято только после получения положительного заключения комиссии, создаваемой при Министерстве образования и науки УР, с учётом мнения учреждений и общественности», — говорится в сообщении.

В администрации Ижевска подчеркнули, что в случае реорганизации учащиеся школы №3 продолжат обучение в школе №6. Здание школы №3 на Воткинском шоссе будет передано школе №6, обучающиеся останутся в нём. Педагогический коллектив также будет сохранён., заверили в администрации Ижевска.

Отметим, что в настоящее время вечерняя школа №6 уже имеет два филиала. Один из них — на улице Карла Маркса, другой — на Орджоникидзе.