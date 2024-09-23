Корреспондент RT учредил премию для четырёх лучших учеников гимназии в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Российский и белорусский журналист и медиаменеджер Константин Придыбайло учредил премию для четырёх лучших учеников гимназии №83 Ижевска. Как сообщается в соцсетях школы, известный журналист сам окончил её в 2006 году.

«Константин Придыбайло сейчас является специальным корреспондентом RT, входит в топ-30 цитируемых журналистов России в Telegram. Кроме того, награждён государственной наградой Республики Беларусь «Медаль имени Франциска Скорины» за то, что освещал события попытки госпереворота в Беларуси. Часто выступает в качестве эксперта на федеральных канала, ведёт свою программу на радио и многое повидал за годы после выпуска из нашей школы», — говорится в сообщении.

В гимназии отметили, что для поддержки инициативных ребят, которые проявляют себя не только в учёбе, но и в медиацентре образовательного учреждения, ведут собственный блог, где освещают социально значимые события, корреспондент RT предложил премиальную выплату ученикам 8-го, 9-го, 10-го и 11-го классов в размере 10 000 рублей, которая будет вручаться на ежегодном подведении итогов «Ученик года».