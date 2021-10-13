В Удмуртии расширился список квалифицированных подрядчиков по проведению капремонта

В реестр включили ещё 15 организаций.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё 15 компаний включили в Реестр квалифицированных подрядчиков для проведения работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одобренные организации успешно прошли обязательный предотбор, на участие в котором была подано 18 заявок. В Удмуртии пожелали работать компании из Ханты-Мансийска, Новосибирска, Казани и Кирова. Большая часть заявок прибыло из Москвы.

«В этот раз в предотборе в основном приняли участие подрядные организации, деятельность которых связана с лифтовым хозяйством. 8 заявок поступило от компаний, специализирующихся на ремонте и модернизации лифтового оборудования. Еще 7 компаний занимаются оценкой и проектной документацией, также связанной с заменой лифтов», — рассказала директор НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртской Республики» Диана Новомейская.

На сегодняшний день в реестре имеется 131 запись по всем видам деятельности, от проектирования до строительных работ. 52 подрядные организации зарегистрированы в Удмуртии, остальные представляют другие регионы.

Напомним, что правительство республики приняло решение не повышать размер минимального взноса на капремонт в 2022 году.