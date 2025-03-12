Селты. Удмуртия. Районный Дом культуры в Селтах закрыли на капитальный ремонт. Об этом в соцсетях сообщил глава Селтинского района Василий Протопопов.

«Было проведено рабочее совещание с представителями подрядной организации ООО «Престиж» и сотрудниками строительного контроля УР. На месте обсудили объёмы работ и этапы их выполнения. В настоящее время ведутся работы по демонтажу здания. В этом активное участие принимают сотрудники учреждения культуры, работники Центра по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений», — отметил глава района.

Он рассказал, что в ходе работ обновят практически всё: от кровли до рабочих кабинетов и подвала. Значительный ремонт предстоит в зрительном зале. Планируется установить звукопоглощающие панели и заменить кресла. Помимо ремонта зал оснастят современным оборудованием: установят механизированные системы управления, большой светодиодный экран, выносную ферму на электролебёдках и новое музыкальное оборудование. На время ремонта сотрудников разместят в спортзале при РДК.

«Работа Дома культуры будет проходить в новом формате: планируется проведение большего количества уличных мероприятий и выездных концертов в сельских Домах культуры. Также будут задействованы залы «Точки роста» в Селтинской школе, Детской школы искусств и помещение купеческой лавки. Кинотеатр будет продолжать работать в обычном режиме», — подчеркнул Василий Протопопов.