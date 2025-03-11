Ижевск. Удмуртия. В 2025 году на ремонт детского стационара ГКБ №4 Ижевска выделили более 14 млн рублей. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Ранее в сообществе «ЗИ-ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» (18+) появилась запись о неудовлетворительном состоянии детского отделения больницы на улице Баранова. Автор указала на то, что за 8 лет в стационаре «не поменялась обстановка» — со стен сыплется штукатурка, а в инфекционном отделении отсутствует вентиляция.

В Министерстве здравоохранения республики ответили, что ремонтные работы в детском стационаре проводились в 2013 году в рамках программы модернизации здравоохранения. Тогда в отделении заменили окна, внутренние двери, провели косметический ремонт потолков, стен и пола. Кроме того, в 2020-2021 годах ремонт провели в отделении патологии новорождённых и недоношенных, а также отделении реанимации. Частичный ремонт проводился и в палатах инфекционного отделения на пятом этаже.

«Однако в больнице имеются помещения, пока не отремонтированные, где остаются дефекты покрытия стен. В связи с противоэпидемическими требованиями к детским стационарам, а также с особыми условиями работы детских отделений, при проведении генеральных уборок покрытие стен тоже страдает», — сообщили в Минздраве.

В это же время в здании была смонтирована вентиляция — все помещения детского стационара оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ижевске запустили объединённую больницу Ленинского района ГКБ №3. Туда вошли ГКБ №3, №4, №6 и детская поликлиника №6.