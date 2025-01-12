Яр. Удмуртия. В Ярском районе начинается капремонт Пудемской школы. С 15 января подрядчик приступает к выполнению ремонтных работ. Об этом сообщила местная администрация в социальных сетях.

В связи с этим меняется организация учебного процесса. С понедельника, 13 января, и на время проведения ремонта ученики начальной школы продолжат учебу в первую смену в Пудемском детском саду, обучающиеся 5-8 классов — в Ярской школе № 2 в первую смену с частичным дистанционным форматом. Старшеклассники продолжат обучение в Ярской школе №2 в первую смену в очном формате. Питание также будет организовано по месту учебы.

Капитальный ремонт будет проведен в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».