В Глазове стартовал капремонт моста через реку Малая Сыга

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали ремонтировать мост через реку Малая Сыга. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

21 января подрядчик начал подготовительные работы. Капремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отмечается, что этот мост является не только частью улицы Кировской, но и участком региональной дороги Глазов-Яр-Пудем.

Для проведения работ на объекте будут поочередно перекрывать полосы. Для транспорта организуют реверсивное движение и установят временный светофор.