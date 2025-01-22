Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Глазове стартовал капремонт моста через реку Малая Сыга

11:30, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове стартовал капремонт моста через реку Малая Сыга
11:30, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#капремонт\n#мост
Источник фото: vk.com/konovaloovsn
42
0

На время работ на объекте будет организовано реверсивное движение.

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали ремонтировать мост через реку Малая Сыга. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов. 

21 января подрядчик начал подготовительные работы. Капремонт проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Отмечается, что этот мост является не только частью улицы Кировской, но и участком региональной дороги Глазов-Яр-Пудем.

Для проведения работ на объекте будут поочередно перекрывать полосы. Для транспорта организуют реверсивное движение и установят временный светофор. 

11:30, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#капремонт\n#мост