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Готовность Какможской школы в Удмуртии составляет 25%

17:34, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Готовность Какможской школы в Удмуртии составляет 25%
17:34, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
305
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#Вавожский район\n#капремонт
Источник фото: скриншот из видео
305
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Работы выполняются в соответствии с графиком.

Вавож. Удмуртия. Готовность Какможской школы составляет 25%. Об этом сообщил глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин на своей странице «ВКонтакте». 

На данный момент строители завершили монтаж кровли блока А, демонтажные работы и монтаж вытяжки. Кроме того, завершены кладка перегородок, работы по монтажу чердачного перекрытия блока А, а также по утеплению и подшивку потолка огнезащитными плитами.

«Продолжаются работы по инъекционной гидроизоляции цоколя подвального помещения, готовность 30%. Продолжаются работы по перекрытию блока Б — готовность составляет 80%», — поделился Сергей Зорин.

Всего на объекте работают около 30 человек. Отмечается, что все работы выполняются в соответствии с графиком.

Напомним, ранее сообщалось, что с бывшим подрядчиком разорвали контракт из-за нарушений. Отмечается, что ремонт школы всё равно планируют завершить в срок. 

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17:34, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
305
0
#Вавожский район\n#капремонт