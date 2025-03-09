Вавож. Удмуртия. Готовность Какможской школы составляет 25%. Об этом сообщил глава Вавожского района Удмуртии Сергей Зорин на своей странице «ВКонтакте».

На данный момент строители завершили монтаж кровли блока А, демонтажные работы и монтаж вытяжки. Кроме того, завершены кладка перегородок, работы по монтажу чердачного перекрытия блока А, а также по утеплению и подшивку потолка огнезащитными плитами.

«Продолжаются работы по инъекционной гидроизоляции цоколя подвального помещения, готовность 30%. Продолжаются работы по перекрытию блока Б — готовность составляет 80%», — поделился Сергей Зорин.

Всего на объекте работают около 30 человек. Отмечается, что все работы выполняются в соответствии с графиком.

Напомним, ранее сообщалось, что с бывшим подрядчиком разорвали контракт из-за нарушений. Отмечается, что ремонт школы всё равно планируют завершить в срок.