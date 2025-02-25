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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 12 детсадах Глазова в 2025 году капитально отремонтируют системы теплоснабжения

10:35, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В 12 детсадах Глазова в 2025 году капитально отремонтируют системы теплоснабжения
10:35, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Глазов\n#детские сады\n#капремонт\n#теплоснабжение
Источник фото: ИА "Сусанин"
57
0

На эти цели направят 7,5 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. В 2025 году в Глазове продолжится ремонт коммуникаций детских садов. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, на эти цели направят около 7,5 млн рублей — средства выделены из бюджета Удмуртии.

«В этом году сделаем капитальный ремонт систем наружного теплоснабжения с заменой устаревших труб в 12 детских садах: №№ 9, 12, 15, 27, 28, 37, 44, 45,48, 49, 50 и 56. Сейчас планируем график работ таким образом, чтобы максимально уложиться между двумя отопительными периодами», — отметил градоначальник.

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10:35, 25 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
57
0
#Глазов\n#детские сады\n#капремонт\n#теплоснабжение