Глазов. Удмуртия. В 2025 году в Глазове продолжится ремонт коммуникаций детских садов. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, на эти цели направят около 7,5 млн рублей — средства выделены из бюджета Удмуртии.

«В этом году сделаем капитальный ремонт систем наружного теплоснабжения с заменой устаревших труб в 12 детских садах: №№ 9, 12, 15, 27, 28, 37, 44, 45,48, 49, 50 и 56. Сейчас планируем график работ таким образом, чтобы максимально уложиться между двумя отопительными периодами», — отметил градоначальник.