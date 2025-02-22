Ижевск. Удмуртия. Строители хотят закончить реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» раньше срока. Об этом в соцсетях сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«С вице-премьером Тимуром Меджитовым провели на стройплощадке выездное совещание. Здесь уже завершено устройство кровли, закрыт тепловой контур. Прокладывают инженерные сети — канализацию, водоснабжение, вентиляцию, электрику. В цокольном этаже приступили к черновой отделке: оштукатуриванию стен, устройству теплого пола и стяжки. В марте предчистовые работы начнем на первом этаже и арене», — рассказал премьер-министр.

Он заверил, что материалы на площадке есть, на поставку спортивного оборудования договоры заключены. Холодильная установка для заливки льда и новые кресла уже доставлены на объект. Ежедневно здесь работает около 100 человек.

«С коллегами обсудили вопросы, которые сейчас требуют оперативного решения. Отдельно проговорили планы по благоустройству. Ледовый дворец станет частью спортивного кластера, который сформировался в районе улицы Удмуртской. Поэтому важно органично вписать его в проект реконструкции этой магистрали», — резюмировал Роман Ефимов.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил срок сдачи объекта — зима 2025-2026 года.