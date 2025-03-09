Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для ремонта эспланады на набережной. Аукцион появился на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила около 83,3 млн рублей. Подрядчик может подать заявку до 24 марта, а на 27 число назначено подведение итогов определения исполнителя.

В рамках контракта подрядчик должен выполнить работы по проектированию и капремонту эспланады на участке от улицы Максима Горького до набережной имени Зодчего Дудина с благоустройством прилегающей территории.

Напомним, ранее стартовал ремонт пешеходной эстакады на Центральной площади.