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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске ищут подрядчика для ремонта эспланады на участке от Максима Горького до набережной

10:22, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске ищут подрядчика для ремонта эспланады на участке от Максима Горького до набережной
10:22, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#Ижевск\n#набережная Дудина\n#капремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
18
0

Начальная цена контракта превысила 82 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для ремонта эспланады на набережной. Аукцион появился на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составила около 83,3 млн рублей. Подрядчик может подать заявку до 24 марта, а на 27 число назначено подведение итогов определения исполнителя.

В рамках контракта подрядчик должен выполнить работы по проектированию и капремонту эспланады на участке от улицы Максима Горького до набережной имени Зодчего Дудина с благоустройством прилегающей территории.  

Напомним, ранее стартовал ремонт пешеходной эстакады на Центральной площади.

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10:22, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#Ижевск\n#набережная Дудина\n#капремонт