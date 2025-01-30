Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе после ремонта открыли свои двери две новые школы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Отмечается, что Асановская и Байтеряковская школы были непростые. Оба объекта имели предписания надзорных органов, здания не соответствовали требованиям Роспотребнадзора и МЧС. Также с момента строительства — более 30 лет назад — в школах не проводили капремонт.

Теперь в учреждениях не только обновили инфраструктуру, но и создали новые локации, где ученики будут развивать свои таланты. Например, Асановская средняя школа имени Трофима Борисова работает над реализацией проекта «Образовательный центр «АРТЭ: школа добрых традиций» в рамках этнокультурного направления. По проекту в школе появился театр, информационно-библиотечный центр и центр детских инициатив. Также строители обновили музей, пищеблок и другие помещения.

А в Байтеряковской школе развивают аграрное направление, для этого открыты агроклассы «Юный растениевод» и «Юный механизатор». Помимо новой мебели и цифровых лабораторий в учреждении появился интерактивный тренажёр для изучения правил дорожного движения. Также для учеников обустроили музей, библиотечный центр и центр детских инициатив.

Все работы провели в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».