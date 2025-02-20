Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов заявил, что подрядчику нужно ускорить темпы капремонта лицея №29 в Ижевске. Об этом он написал в своих соцсетях.

Для ускорения работы на объекте планируют увеличить количество рабочих.

Капремонт школы ведётся с 2024 года, в 2025 году его планируется завершить. Сейчас на объекте демонтируют старые перегородки, меняют полы и потолки, протягивают новую электрику и штукатурят стены. Также рабочие почти закончили ремонт кровли.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» в Удмуртии капитально отремонтируют 8 школ, один детский сад и колледж.