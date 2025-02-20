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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске увеличат количество рабочих для ускорения ремонта лицея №29

12:20, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске увеличат количество рабочих для ускорения ремонта лицея №29
12:20, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Лицей 29\n#капремонт
Источник фото: t.me/RVEfimov
24
0

Работы должны завершиться в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов заявил, что подрядчику нужно ускорить темпы капремонта лицея №29 в Ижевске. Об этом он написал в своих соцсетях. 

Для ускорения работы на объекте планируют увеличить количество рабочих. 

Капремонт школы ведётся с 2024 года, в 2025 году его планируется завершить. Сейчас на объекте демонтируют старые перегородки, меняют полы и потолки, протягивают новую электрику и штукатурят стены. Также рабочие почти закончили ремонт кровли. 

Всего в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» в Удмуртии капитально отремонтируют 8 школ, один детский сад и колледж. 

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12:20, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Лицей 29\n#капремонт