Ижевск. Удмуртия. Движение по улице Карла Маркса в Ижевске откроют 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по улице закрыли из-за проведения работ по ремонту пешеходной эстакады. Планировалось открыть движение утром 31 марта.

«Ориентировочно в 18:00 30 марта будет открыто движение автомобильного транспорта по ул. К. Маркса на участке от ул. Бородина до пер. Широкий», — говорится в сообщении.

Это связано с тем, что подрядчик завершил этап работ на пешеходной эстакаде в районе Центральной площади раньше срока. После выполненных демонтажных и пескоструйных работ планируется обследование несущих конструкций объекта.

«Трамваи по ул. К. Маркса, на участке от ул. Ленина до ул. Кирова, начнут курсировать по установленному графику — с 4 утра 31 марта», — сообщили в горадминистрации.