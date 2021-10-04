В Ижевске 6 октября проверят работу систем оповещения

Горожане услышать сирены и передачи текстового сообщения.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 6 октября пройдёт проверка систем централизованного оповещения. Горожан просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проверка будет происходить путём включения сирен и передачи сообщения, которое займёт не более 3 минут. Из рупоров прозвучит следующий текст: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане.Проводится техническая проверка системы оповещения».

Действо начнётся в 10:40. Оповещение по эфирному телерадиовещанию запланировано на 10:43 и продлится оно не больше минуты.