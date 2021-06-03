В Ижевске на улице Ленина сузят проезжую часть

Для пассажиров общественного транспорта оборудуют островки безопасности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проезжую часть улицы Ленина сузят для безопасности пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По словам мэра, левые полосы движения станут меньше на перекрестке улиц Ленина и Воровского. Центральную магистраль разделяют трамвайные пути с необорудованными остановками. Сейчас пассажиры вынуждены выходить из вагонов прямо на проезжую часть, что заставляет нервничать и водителей, и пешеходов, а в часы пик часто приводит к заторам.

Чтобы устранить неудобства для всех участников движения, в местах остановок трамваев построят площадки для высадки пассажиров. Это немного замедлит трафик, однако поможет избежать пробок, считает глава города.

Островки безопасности вдоль трамвайных путей на улице Ленина оборудуют к концу лета.