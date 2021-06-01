В Ижевске сдали дом обманутых дольщиков на улице Петрова

126 человек получат свои квартиры.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дом обманутых дольщиков по улице Петрова, 49 сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

С 2013 года на этом объекте ведутся строительные работы. Дом должны были сдать в 2014 году, но застройщик сорвал сроки. В результате в 2018 году объект передали АО «ИКУР». Новый подрядчик перенес сроки из-за правок в проекте для обеспечения безопасности жителей. Он укрепил конструкцию дома и засыпал и уплотнил лог реки Чемошурки. В 2020 году стройка возобновилась.

31 мая 2021 года дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. 126 человек получат свое жилье в благоустроенном районе.

Это уже седьмой дом обманутых дольщиков, сданный с начала 2020 года. В планах остаются еще 7 проблемных застроек, по которым уже существует план мероприятий для восстановления прав граждан.

С использованием механизма фонда защиты прав граждан планируется решить проблемы жителей с 3 объектов: на улице Мира, 6 и улице Летняя, 11, в поселке Первомайский, а также в жилом доме № 30 микрорайона «Дарьинский» жилого района «Сельхозвыставка».

Права граждан с 1 секции многоквартирного дома № 24 по улице Льва Толстого в Ижевске восстановят через региональный Фонд. В отношении объекта ООО «СтройДевелопментГрупп» по улице Автономной в поселке Шунды идет судебное разбирательство ввиду банкротства компании.

На сегодняшний день общее число обманутых дольщиков составляет 240 человек. Это на 450 человек меньше, чем в начале 2020 года.