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Народный памятник: в Ижевске открыли скульптуру Петра Чайковского

15:00, 08 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
Народный памятник: в Ижевске открыли скульптуру Петра Чайковского
15:00, 08 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#городская среда\n#памятники
Фото: ИА "Сусанин"
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Это событие привлекло внимания всех — от простых горожан до графа из Парижа.

Ижевск. Удмуртия. Памятник композитору Петру Чайковскому торжественно открыли у пригородного железнодорожного вокзала в Ижевске. Праздничное мероприятие состоялось во вторник, 8 сентября. 

Автором памятника стал ижевский скульптор Виктор Овчинников, а инициаторами установки — компания «Российские железные дороги» и Союз казаков Удмуртии. Куратором создания и установки памятника стал атаман Алексей Зорин. Напомним, сам памятник установили здесь в конце августа.

Поздравительные адреса устроителям направили множество любящих искусство людей: от руководителей заводов Удмуртии до ректора Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова, графа Петра Шереметева. На открытие памятника прибыл и Денис фон Мекк. По отцу он — прапраправнук Надежды фон Мекк, покровительницы Петра Ильича. Также он прапраправнучатый племянник самого Чайковского через сестру композитора Александру Ильиничну.

«Чайковский — гений места и гений музыки. <…> Пройдёт время, но не пройдёт память. Думаю, что цветы к этому памятнику будут приносить всегда», — отметил на праздничном митинге депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин.

Вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко рассказала журналистам, что площадь выбрана не случайно.

«Здесь и место, и территория позволяет проводить концерты, пригласить оркестры и танцевальные коллективы. Символично, что у нас не только родина Чайковского, но и должно быть место, где мы можем проводить тематические мероприятия», — подчеркнула Муталенко.

Она отметила, что площадь может быть задействована для школьников, студентов, культурных коллективов. Здесь есть резерв для расширения, а сама скульптура Чайковского сделана так, «чтобы она смотрелась хорошо со всех сторон».

Развивая эту тему, Алексей Зорин напомнил, что первым, кто открыл традицию концертов на привокзальной площади был Иоганн Штраус.

«И сегодня, надеюсь, мы задали традицию, когда привокзальная площадь превратиться в огромную концертную площадку. Напомню, что Чайковский в десятом поколении был казаком. Поэтому активное участие в праздновании приняли представители казачества Удмуртии. Сегодня мы объединили семьи Давыдовых, фон Мекк, большой привет передали Алапаевск и Клин», — сказал атаман Зорин.

Он пояснил, что ухаживать за памятником будет дирекция железнодорожных вокзалов ГЖД, а в число меценатов вошли представители крупных промышленных предприятий и простые люди.

«В принципе, памятник — народный. Жертвовали от трёх-пяти тысяч. Имена меценатов мы указали на барельефе рядом с памятником. Но это ещё не окончательный вариант. Все фамилии будут указаны позже, потому что сбор денег продолжается. Цена вопроса — 1,5 млн рублей, которые мы ещё должны оплатить, рассчитаться со скульптором», — сказал Алексей Зорин.

Сам скульптор Виктор Овчинников отметил, что общая высота памятника 4 метра, «выше здесь нельзя было делать». Сама скульптура — 2,7 метра. Памятник отлит из чугуна, постамент — индийский гранит.

«Мы памятник выпускаем в жизнь. Спасибо всем, кто помог сегодняшнему празднику. Судя по реакции людей, народ понял и прочитал как надо тему памятника. <…> Я настаивал, на привокзальной площади, как месте установки памятника — это «въездные ворота» в город, столицу Удмуртии», — резюмировал Виктор Овчинников.

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15:00, 08 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
434
0
#Ижевск\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#городская среда\n#памятники

 

 

 


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