Памятник Чайковскому установили у железнодорожного вокзала в Ижевске

Торжественное открытие намечено на 8 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Памятник композитору и уроженцу Воткинска Петру Чайковскому установили у железнодорожного вокзала в Ижевске. Об этом сообщила газета «Удмуртская правда».

«Трёхметровая скульптура установлена на привокзальной площади, в сквере у пригородного железнодорожного вокзала. Работу над памятником композитору ижевский скульптор Виктор Овчинников начал более пяти лет назад», — отмечает издание.

По замыслу автора с разных ракурсов Чайковский выглядит то стоящим, то идущим, то готовым сделать первый шаг, как будто почувствовавшим внутренний импульс. Надпись на постаменте повторяет настоящий автограф композитора. Отмечается, что фигура Чайковского развернута так, что он кажется идущим навстречу выходящим из зданий вокзалов на привокзальную площадь.

Как передаёт «Удмуртская правда», сбор денег на установку памятника начал меценат, медик, историк Алексей Зорин. Идею установить памятник на привокзальной площади поддержал замначальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александр Лапшин.

Открытие памятника изначально наметили на 7 мая 2020 года, 180-летие со дня рождения Петра Ильича. Из-за пандемии установку отложили. Официальное открытие памятника состоится 8 сентября в 11:00.

Напомним, что в феврале министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв высказал личное мнение, что «великому земляку памятник должен стоять в другом месте». Потому Минкульт намеревался собрать рабочую группу из историков, муниципальных чиновников и общественности для обсуждения вопроса размещения памятника Чайковскому.

Как сообщил «Сусанину» Владимир Соловьев в воскресенье, 23 августа, «памятник установлен по инициативе РЖД и Союза казаков. Решение города есть».