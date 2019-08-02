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Пластиковая разметка появится на дорогах Ижевска

10:20, 02 августа, 2019
Ксения Чернова
Пластиковая разметка появится на дорогах Ижевска
10:20, 02 августа, 2019
Ксения Чернова
132
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
132
0

Наносить её будут в качестве эксперимента.

Ижевск. Удмуртия. Пластиковая разметка появится на дорогах Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«В порядке эксперимента в этом году на двух участках сделаем пластиковую разметку: на Удмуртской от Ленина до Краева и на перекрёстке Дзержинского с 9 Января», - рассказал градоначальник.

Власти намерены проверить, как пластиковая разметка переживет зиму. Если эксперимент окажется успешным, подобную практику распространят на центральный квадрат города.

Напомним, в Ижевске уже проводили похожий эксперимент. В 2013 году на улице Пушкинской на участке протяженностью 1,8 км с использованием новых технологий была нанесена двойная сплошная линия, две разделительные полосы и шесть пешеходных переходов. Совокупная стоимость материалов для нововведения составила 1,5 млн рублей.

В этом году пластиковую разметку наносили и на дорогах в Глазове. Бело-желтые линии появились на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений. Всего разметкой оборудуют 28 участков.

10:20, 02 августа, 2019
Ксения Чернова
132
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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