Наносить её будут в качестве эксперимента.

Ижевск. Удмуртия. Пластиковая разметка появится на дорогах Ижевска. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«В порядке эксперимента в этом году на двух участках сделаем пластиковую разметку: на Удмуртской от Ленина до Краева и на перекрёстке Дзержинского с 9 Января», - рассказал градоначальник.

Власти намерены проверить, как пластиковая разметка переживет зиму. Если эксперимент окажется успешным, подобную практику распространят на центральный квадрат города.

Напомним, в Ижевске уже проводили похожий эксперимент. В 2013 году на улице Пушкинской на участке протяженностью 1,8 км с использованием новых технологий была нанесена двойная сплошная линия, две разделительные полосы и шесть пешеходных переходов. Совокупная стоимость материалов для нововведения составила 1,5 млн рублей.

В этом году пластиковую разметку наносили и на дорогах в Глазове. Бело-желтые линии появились на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений. Всего разметкой оборудуют 28 участков.