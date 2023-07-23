Больше половины учреждений образования в Удмуртии прошли приемку к работе в новом учебном году

Ижевск. Удмуртия. Более половины учреждений образования прошли приемку на готовность к работе в новом учебном году. Об этом проинформировала министр образования и науки республики Светлана Болотникова в рамках совещания с главами городов и районов, руководителями республиканских министерств и ведомств, причастных к обеспечению образовательного процесса, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По словам Светланы Болотниковой, перед началом нового учебного года в Удмуртии пройти полную проверку должны 1 189 образовательных учреждений. Оценку состояния организаций общего, дошкольного и дополнительного образования планируется завершить до 15 августа. На сегодняшний день положительное заключение получили 597 учреждений образования. 100-процентная готовность образовательных организаций отмечается в Алнашском, Вавожском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Киясовском и Увинском районах.

«В ходе приемки учреждений на особом контроле должны быть: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, выполнение требований санитарных норм, в том числе готовности пищеблоков, выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к отопительному сезону», – подчеркнула глава Минобрнауки республики.

Также Светлана Болотникова отметила, что до 31 августа во всех образовательных организациях республики проведут дополнительные проверки систем безопасности: работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, проводной телефонной связи.

29 и 30 августа также сотрудники всех учреждений образования примут участие во всероссийской тренировке по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.