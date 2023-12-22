В Удмуртии начались проверки ёлочных базаров

Браконьерам грозят штрафы до 5 тыс. рублей, а если нарушителем является юридическое лицо, то штраф может достигнуть 500 тыс.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут проверять ёлочные базары на предмет незаконной рубки молодых хвойных. Об этом сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.
Проверки проводятся в рамках профилактической операции «Ель». Её целью является недопущение браконьерской вырубки молодых хвойных деревьев и нелегальной торговли ими. На торговых точках будут проверяться товарные накладные и карантинные сертификаты.
Ответственность грозит не только за нелегальную продажу, но и за покупку заведомо незаконно добытого дерева.
В случае выявления нарушений, гражданам грозят штрафы до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.