В Удмуртии начались проверки ёлочных базаров

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут проверять ёлочные базары на предмет незаконной рубки молодых хвойных. Об этом сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Проверки проводятся в рамках профилактической операции «Ель». Её целью является недопущение браконьерской вырубки молодых хвойных деревьев и нелегальной торговли ими. На торговых точках будут проверяться товарные накладные и карантинные сертификаты.

Ответственность грозит не только за нелегальную продажу, но и за покупку заведомо незаконно добытого дерева.

В случае выявления нарушений, гражданам грозят штрафы до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.