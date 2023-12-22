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В Удмуртии начались проверки ёлочных базаров

16:55, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начались проверки ёлочных базаров
16:55, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#проверки
Фото: Денис Удалов
169
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Браконьерам грозят штрафы до 5 тыс. рублей, а если нарушителем является юридическое лицо, то штраф может достигнуть 500 тыс.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнут проверять ёлочные базары на предмет незаконной рубки молодых хвойных. Об этом сообщил министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Проверки проводятся в рамках профилактической операции «Ель». Её целью является недопущение браконьерской вырубки молодых хвойных деревьев и нелегальной торговли ими. На торговых точках будут проверяться товарные накладные и карантинные сертификаты.

Ответственность грозит не только за нелегальную продажу, но и за покупку заведомо незаконно добытого дерева.

В случае выявления нарушений, гражданам грозят штрафы до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.

16:55, 22 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#проверки