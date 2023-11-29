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После проверки административной инспекции управляйки очистили от снега более 500 дворов Ижевска

17:30, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
После проверки административной инспекции управляйки очистили от снега более 500 дворов Ижевска
17:30, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#дворы\n#проверки
Фото: ИА «Сусанин»
67
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В 18 случаях для составления протоколов вызывались представители управляющих компаний и ТСЖ.

Ижевск. Удмуртия. С начала снежного периода сотрудники административной инспекции Ижевска проверили 563 придомовые территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Специалисты проверяют каждый двор как минимум дважды. Они смотрят, как управляющие компании или ТСЖ своевременно очищают пешеходные дорожки и проезды на придомовых территориях. 

Ижевчанам напоминают, что в типовом договоре с управляющей компанией не предусмотрена услуга вывоза снега, поэтому за нее им придется платить самостоятельно. 

В результате после визита инспекторов 529 дворов были почищены от снега. Еще 34 территории остаются на контроле инспекции. 

Отмечается, что в 18 случаях представителей управляющих компаний вызвали в административную инспекцию для составления протокола. По закону за непроведение работ по уборке территорий граждане заплатят штраф от 1500 до 4 тыс. рублей, должностные лица — от 7 тыс. до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Напомним, что сотрудники административной инспекции Ижевска зафиксировали почти 200 нарушений уборки снега во дворах города. 

Местные жители также могут в любое время пожаловаться на нарушения зимнего содержания дворов по телефону 072 или 998-072. 

17:30, 29 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#дворы\n#проверки