После проверки административной инспекции управляйки очистили от снега более 500 дворов Ижевска

Ижевск. Удмуртия. С начала снежного периода сотрудники административной инспекции Ижевска проверили 563 придомовые территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Специалисты проверяют каждый двор как минимум дважды. Они смотрят, как управляющие компании или ТСЖ своевременно очищают пешеходные дорожки и проезды на придомовых территориях.

Ижевчанам напоминают, что в типовом договоре с управляющей компанией не предусмотрена услуга вывоза снега, поэтому за нее им придется платить самостоятельно.

В результате после визита инспекторов 529 дворов были почищены от снега. Еще 34 территории остаются на контроле инспекции.

Отмечается, что в 18 случаях представителей управляющих компаний вызвали в административную инспекцию для составления протокола. По закону за непроведение работ по уборке территорий граждане заплатят штраф от 1500 до 4 тыс. рублей, должностные лица — от 7 тыс. до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, что сотрудники административной инспекции Ижевска зафиксировали почти 200 нарушений уборки снега во дворах города.

Местные жители также могут в любое время пожаловаться на нарушения зимнего содержания дворов по телефону 072 или 998-072.