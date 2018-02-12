Движение трамваев на участке от Буммаша до улицы Тимирязева в Ижевске восстановили

На дороге была повреждена кабельная линия.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли движение трамваев на участке от Буммаша до улицы Тимирязева. На дороге была повреждена кабельная линия, сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение транспорта приостановили 12 февраля с 06:30.
Направление трамваев было организовано по следующим маршрутам:
№2 - улица Промышленная – магазин Океан – улица Тимирязева – улица Халтурина – Центр – улица Промышленная;
№5 - улица Огнеупорная - Центр – улица Халтурина - улица Тимирязева – магазин Океан – улица Огнеупорная;
№7– г. Металлургов – улица Тимирязева – г. Металлургов;
№8– улица Промышленная – улица Тимирязева – магазин Океан – Центр – улица Промышленная;
№9– улица Московская – улица Тимирязева – улица Московская;
Движение троллейбусов:
№4, 14 маршруты двигались по 10 лет Октября.