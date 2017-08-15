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      Участок под бывшим госпиталем на улице Лихвинцева в Ижевске отдадут под жилую застройку

      08:30, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      539
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#градостроительство
      Фото: Валентина Рубцова
      539
      0

      Сейчас проводятся торги.

      Ижевск. Удмуртия. Участок под бывшим госпиталем на улице Лихвинцева, напротив республиканского призывного пункта в Ижевске, отдадут под жилую застройку. Об этом во время встречи с работниками "Ижевского радиозавода" сообщил глава города Юрий Тюрин.
      "Изначально были идеи его отремонтировать, перепрофилировать, но, к сожалению, экспертиза показала, что дешевле его снести и построить новое здание. В этом году мы выставили его на торги под застройку, но захотели, видимо, слишком высокую цену. Первые торги не состоялись. Следующие будут 17 августа, проведены переговоры с рядом застройщиков, интерес к этому месту есть. Будем считать, что в этом году мы с этим зданием разберемся. Участок отдадут под застройку. Там будет жилое здание", - сказал Юрий Тюрин.

       

      08:30, 15 августа, 2017
      Яна Шамаева
      539
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#градостроительство

       

       

       

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