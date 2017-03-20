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      Два асфальтобетонных завода запустили в Удмуртии

      10:35, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      10:35, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      163
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      163
      0

      Еще один начнет свою работу на этой неделе в Уве.

      Ижевск. Удмуртия. Два асфальтобетонных завода запустили на территории Удмуртии. Как сообщил в ходе аппаратного совещания органов госвласти министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев, еще один начнет свою работу на этой неделе в Уве.

      «Мы запустили два асфальтобетонных завода. Один в Воткинске, второй в Ижевске и планируем на этой неделе в Уве запустить. Занимаемся ямочным ремонтом – это литой асфальтобетон. При таких температурах нарушений технологий нет», - доложил на аппаратном совещании в понедельник, 20 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

      В сою очередь глава региона Александр Соловьев попросил главу ведомства продолжать эту работу в этом направлении.

      «У меня к вам одна большая просьба. Я уже с Юрием Александровичем переговорил (Тюрин – глава Ижевска). В городе также начался ямочный ремонт. Много критиков, специалистов. Можно с ума сойти. Если он специалист – должен прийти в Миндортранс Удмуртии, в мэрию города и доказать, что там делают брак. Пишут, что попало. Юрий Александрович, Виктор Павлович у меня большая просьба – продолжать ремонт. Мы улучшим ситуацию в целом по Удмуртии», - сказал глава региона Александр Соловьев.

      Напомним, ранее в регионе начался ямочный ремонт дорог. Для устранения ям на дорогах используется литой асфальтобетон.

      10:35, 20 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      163
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
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