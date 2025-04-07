Москва. Делегация Глазовского государственного педагогического университета во главе с ректором Яниной Чиговской-Назаровой посетила Кубу, где подписала меморандум о сотрудничестве с Гаванским педагогическим университетом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Стороны планируют разработать программы двойных дипломов и новые учебные материалы по русскому языку для кубинских студентов.

«Наш университет поддерживает изучение русского языка в Латинской Америке уже третий год, и мы видим, как на наших глазах благодаря этой работе меняется языковой ландшафт региона. В рамках делового визита мы совместно с кубинскими коллегами наметили много новых направлений совместной работы – это и программы двух дипломов, и разработка нового учебно-методического комплекса по РКИ для испаноязычной аудитории, и внедрение русского языка в школы. Рады быть в авангарде развития российско-кубинских отношений», - рассказала ректор ГИПУ имени Короленко Янина Чиговская-Назарова.

На Кубе уже работают 8 центров изучения русского, созданных при поддержке Минпросвещения РФ и фонда «Моя история». За год обучение прошли более 1000 человек.

Также делегация участвовала в Форуме преподавателей русского языка, где представила новые методики обучения. Мероприятие собрало 300 специалистов из России и Кубы.