Новую школу в Южном микрорайоне Воткинска планируют сдать к концу года

Воткинск. Удмуртия. Ввод в эксплуатацию новой школы в Южном микрорайоне в Воткинске намечен на конец 2022 года. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Сейчас строители ведут кладку стен третьего этажа, идет монтаж инженерных систем.

В Южном микрорайоне работает единственная школа. СОШ №5 – самое загруженное учебное заведение в Воткинске, сейчас там обучаются около 1 300 детей, изначальный проект предусматривал 614 учеников.

Новый учебный корпус рассчитан на 825 мест. Образовательная программа школы будет носить инженерно-техническую направленность. Здесь будут оборудованы цифровые лаборатории, кабинеты робототехники и технического моделирования. У учеников будет своя медиастудия, стадион и спортивные площадки.