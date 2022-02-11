Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Новую школу в Южном микрорайоне Воткинска планируют сдать к концу года

08:30, 11 февраля, 2022
Андрей Поносов
Новую школу в Южном микрорайоне Воткинска планируют сдать к концу года
08:30, 11 февраля, 2022
Андрей Поносов
267
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#образование\n#школа\n#строительство
Фото: pixabay
267
0

Учреждение сможет принять 825 учеников.

Воткинск. Удмуртия. Ввод в эксплуатацию новой школы в Южном микрорайоне в Воткинске намечен на конец 2022 года. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Сейчас строители ведут кладку стен третьего этажа, идет монтаж инженерных систем.

В Южном микрорайоне работает единственная школа. СОШ №5 – самое загруженное учебное заведение в Воткинске, сейчас там обучаются около 1 300 детей, изначальный проект предусматривал 614 учеников.

Новый учебный корпус рассчитан на 825 мест. Образовательная программа школы будет носить инженерно-техническую направленность. Здесь будут оборудованы цифровые лаборатории, кабинеты робототехники и технического моделирования. У учеников будет своя медиастудия, стадион и спортивные площадки.

08:30, 11 февраля, 2022
Андрей Поносов
267
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#образование\n#школа\n#строительство