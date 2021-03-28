Карантин в учреждениях допобразования Глазова отменят после каникул

О временном закрытии школ искусств, секций и кружков было объявлено 10 марта.



Глазов. Удмуртия. Юные жители Глазова снова будут посещать учреждения дополнительного образования. Школы искусств, секции и кружки откроют для них свои двери с 29 марта, написал на своей странице в соцсети «ВКонакте» глава города Сергей Коновалов.

Градоначальник сообщил, что в связи со снижением заболеваемости коронавирусом и внебольничными пневмониями, карантин будет снят со следующей недели, когда закончатся весенние каникулы и начнут работать общеобразовательные школы. Решение об этом было принято на заседании оперштаба, добавил Сергей Коновалов.

«Сейчас наблюдается небольшой рост лишь по ОРВИ в рамках ежегодной сезонной заболеваемости, но темп прироста мы сбили и эпидпорог не превышен, сообщают специалисты Роспотребнадзора, больницы, ФМБА. Поэтому оснований держать школьников дома сейчас нет», - отметил глава Глазова.

В то же время он посоветовал взрослым и детям соблюдать меры профилактики сезонных заболеваний. По его словам, со своей стороны городские власти усилят контроль за соблюдением пропускного режима в школах и учреждениях допобразования, своевременной дезинфекцией и масочным режимом. Педагогов просят оперативно собирать информацию об отсутствующих детях. Кроме того, в школах организуют витаминные столы.

Напомним, решение о закрытии учреждений допобразования Глазова на карантин было принято 10 марта.