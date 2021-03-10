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В Глазове из-за заболеваемости пневмонией учреждения допобразования перевели на «дистанционку»

14:00, 10 марта, 2021
Анна Торхова
В Глазове из-за заболеваемости пневмонией учреждения допобразования перевели на «дистанционку»
14:00, 10 марта, 2021
Анна Торхова
1589
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#дети\n#коронавирус\n#рабочие
Фото: pixabay.com
1589
0

Врачи также отмечают, что зачастую дети являются бессимптомными носителями ковида.

Глазов. Удмуртия. В Глазове учреждения дополнительного образования решили перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На оперштабе специалисты Роспотребнадзора и Глазовской межрайонной больницы отметили рост заболеваемости внебольничной пневмонией среди детей. В свою очередь руководство Чепецкого механического завода также отметило увеличение числа заболевших ковидом работников. Там добавили, что заражение сотрудников идет бытовым путем, в том числе и через детей, который оказываются бессимптомными носителями. 
Пока в школах Глазова введение «удаленки» не планируется. Весенние каникулы у школьников начнутся с 19 марта и продлятся до 28 марта. 
14:00, 10 марта, 2021
Анна Торхова
1589
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#дети\n#коронавирус\n#рабочие