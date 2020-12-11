Школьники Удмуртии продолжат получать бесплатное горячее питание в 2021 году

На эти цели предусмотрены 375,3 млн рублей в республиканском бюджете и 716,3 млн рублей в федеральном.

Ижевск. Удмуртия. Учащиеся начальных классов в школах Удмуртии продолжат получать бесплатное горячее питание в 2021 году. Об этом сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В зависимости от смены детей будут обеспечивать горячими завтраками или обедами. По словам министра, универсального меню у школ нет, его составляют организаторы питания по всем имеющимся нормам и согласовывают в Роспотребнадзоре. Подробное меню есть на сайтах школ.

С сентября 2020 года 87 473 ученика начальных классов республики на 100% обеспечены питанием. Средняя стоимость горячего питания — 60 рублей.

За 2020 год 25 297 учеников начальных классов из 389 школ республики были обеспечены горячим питанием за счёт федерального бюджета — 92,7569 млн рублей. 59 429 учеников начальных классов обеспечены питанием за счёт регионального бюджета — 267,6 млн рублей.