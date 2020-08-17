Все 83 школы Ижевска готовы к новому учебному году

В столице региона завершилась приемка образовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Все 83 школы и 13 учреждений дополнительного образования Ижевска готовы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В столице региона завершилась приемка образовательных учреждений. Эксперты проверили соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, подготовку материально-технической и учебной базы, наличие нормативной документации. Особое внимание уделили антикоронавирусным мерам: установке рециркуляторов воздуха, наличию бесконтактных градусников и локтевых дозаторов для антисептиков.

Замечаний выявлено не было.