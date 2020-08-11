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Школы Ижевска продезинфицируют перед Днем знаний

17:30, 11 августа, 2020
Ксения Чернова
Школы Ижевска продезинфицируют перед Днем знаний
17:30, 11 августа, 2020
Ксения Чернова
22
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#Олег Бекмеметьев
22
0

В настоящее время ведется приемка образовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Школы Ижевска продезинфицируют перед Днем знаний и будут дезинфицировать ежедневно. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«У нас уже практически 99% школ приняты. Проверяют пожарную безопасность, антитеррористическую безопасность, ремонт, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – отметил Бекмеметьев.

По его словам, в учебном году преподавателям и обучающимся придется следовать определенным правилам: своевременно мыть руки и использовать антисептики.

«В туалетах должно быть мыло. Обязательна ежедневная влажная уборка с антисептиком, с дезинфекцией всех контактных поверхностей, раз в месяц – генеральная уборка», – подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что все учебные заведения обеспечат рециркуляторами. Часть школ ими уже обеспечена – это те заведения, где проходили ЕГЭ и были открыты летние лагеря.

17:30, 11 августа, 2020
Ксения Чернова
22
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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