В настоящее время ведется приемка образовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Школы Ижевска продезинфицируют перед Днем знаний и будут дезинфицировать ежедневно. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«У нас уже практически 99% школ приняты. Проверяют пожарную безопасность, антитеррористическую безопасность, ремонт, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – отметил Бекмеметьев.

По его словам, в учебном году преподавателям и обучающимся придется следовать определенным правилам: своевременно мыть руки и использовать антисептики.

«В туалетах должно быть мыло. Обязательна ежедневная влажная уборка с антисептиком, с дезинфекцией всех контактных поверхностей, раз в месяц – генеральная уборка», – подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что все учебные заведения обеспечат рециркуляторами. Часть школ ими уже обеспечена – это те заведения, где проходили ЕГЭ и были открыты летние лагеря.